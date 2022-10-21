這幾年受到疫情的影響，許多產業被迫停擺。面對大環境的變動，大多數企業也面臨到轉型的考驗。LINE官方帳號在疫情期間成為了許多品牌和消費者重要的互動管道。2021年底，LINE官方帳號的數量已超過210萬。在這幾年裡，LINE從一個通訊平台逐漸轉變成智慧生活平台，從通訊、購物、金融、娛樂等多方面的影響使用者。

本次金手指趨勢論壇邀請到了LINE台灣企業解決方案事業部品牌營銷總監鄧傑方以「從通訊平台到智慧生活入口」為題，帶大家探索LINE官方帳號如何實現跨平台運用，在行銷策略上挖掘新的可能性。以及企業在面對數位轉型的挑戰下，如何善用LINE串聯虛擬和現實以達到虛實整合的效果並分享精彩成功案例。

在MarTech當紅的現今，鄧傑方總監透過不同的思維，利用多元的行銷規劃幫助企業主透過LINE優化整體服務與顧客體驗。加入LINE台灣之前，鄧傑方也曾任Yahoo台灣分公司策略企劃部及EC部門，也在綜合廣告代理商累積業務與策略實務，累積超過15年以上的行銷經驗，協助不同的品牌操作多元的行銷案例。

今年金手指獎及時報金像獎第一階段評審已經於10月16日結束，第二階段複決審及全球總決審會於10月22日至10月29日進行，眾所期待的獲奬作品即將在11月4日的頒奬典禮中揭曉，現場將邀請入圍以上公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！相關活動時程可上官網查詢。（資料來源/金手指奬執委會）

論壇資訊：日期為10月25日，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇 (免費報名，會議前提供VooV會議連結)。