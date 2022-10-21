周五公布的官方數據顯示，英國九月的零售銷售為月減1.4%，降幅超出預期，顯示消費者已經感受到漲價的衝擊。

英國國家統計局(ONS)指出，九月的數據表現也受到女王伊莉莎白二世葬禮的影響，當時許多零售商店關門停業。

經濟學家此前的預測為月減0.5%。

扣除汽車燃料之後，九月零售銷售為月減1.5%。

在通膨率高達10%情形下，消費者一直在縮減支出。而在新任財政部長杭特(Jeremy Hunt)取消了減稅計劃之後，民眾的支付能力也受到擠壓。

許多大型零售商，包括英國最大連鎖超市特易購(Tesco)和線上時尚賣家ASOS都提出警告，由於能源和員工成本上升，以及英鎊走軟，公司的獲利前景可能變得黯淡。

統計局也說，九月零售銷售為年減6.9%。

國家統計局也公布其它經濟數據，英國政府在九月借入了200.1億英鎊(223.7億美元)，高於路透對經濟學家調查的171億英鎊。

杭特正試圖向投資人證明，他在10月31日提交預算書時，能夠修復公共財政平衡。預計該預算計畫將包括削減公共開支，和可能的進一步增稅。