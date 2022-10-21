資訊安全是企業營運的根本，隨著5G、物聯網應用方興未艾，日月光投控(3711)持續強化營運科技(OT)與資訊科技(IT)系統資訊，完善網通安全架構。今年更進一步針對產線生產環境的工控安全，於10月通過獨立驗證機構TUV NORD的專業評鑑，順利取得IEC 62443-2-1認證，成為台灣半導體電子業第一家榮獲此認證之企業。

近年國際重大資安事件頻傳，為了降低網路風險，歐洲網宇安全法規(EU Cybersecurity ACT)宣布，自2023年12月31日起，所有資通科技產品、製程、服務都需要符合工控安全相關規範，工控系統網宇安全(CSMS)遂成為至關重要的議題。高雄廠取得IEC 62443-2-1認證，符合工控資安趨勢要求，不僅降低OT場域的資安威脅，更可承接歐美客戶的製造需求，提升國際市場的競爭力。

日月光高雄廠以嚴謹的標準要求自我，於2020年取得ISO 27001資訊安全管理系統(ISMS)認證，持續精進並落實各項資訊安全管理，奠定穩定、厚實的IT環境基礎，並以縱深防禦方式，設置多個資安屏障，以多層管控機制，投入OT環境資安改善，領先業界取得IEC/ISA 62443-2-1標準認證，整合網宇安全製造概念，貫穿生產製造流程，加速升級產線網路的安全能量，建構高規完善的資訊安全防護網絡。

全球數位轉型需求加劇，日月光不僅鑑別內外部資安相關風險與制定因應對策，並同步推動廠區網路安全規劃和改善方案，提升資安各面向的能量與成熟度，以良好的防護管理框架落實資安治理，提升企業營運韌性，全方位保障高雄廠智慧製造安全與企業永續競爭優勢。