台灣桌球好手林昀儒在WTT澳門冠軍賽男單32強驚險擊敗前德國球王波爾（Timo Boll），成功闖進下一輪賽事，今日林昀儒16強對陣前役擊敗「桌球教父」莊智淵的克羅埃西亞好手普卡爾（Tomislav Pucar），順利替大前輩報仇雪恨，再度以3比2挺進男單8強。

普卡爾近期與台灣選手頗有淵源，在10月初進行的世界桌球團體賽中，中華男團與比利時、克羅埃西亞及新加坡同組，當時普卡爾正是克羅埃西亞男團其中一員，不過當時林昀儒因為教練確診無法參賽，中華隊與克羅埃西亞交戰時，莊智淵也聽從教練安排沒有上場，最終中華隊以1比3不敵克羅埃西亞落敗。

林昀儒在男單32強中歷經5局大戰，艱辛以3比2打敗世界排名第15位的波爾，今日再度迎來歐洲選手的挑戰。首局林昀儒先馳得點，不過普卡爾連下4分取得領先，比數維持2分差距，普卡爾一度取得10比9握有1個局點，但林昀儒連奪3分反倒拿下首局。

次局雙方同樣在前半段打的非常膠著，不過始終皆由普卡爾取得領先，雖然林昀儒一度追成8比8平手，仍功虧一簣以8比11讓出次局，雙方局數戰成1比1平。

林昀儒在第3局開局取得3比0領先優勢，此後便從未落後過，普卡爾儘管追至9比8，林昀儒仍以11比8再搶下一局，率先取得聽牌優勢。

第4局由普卡爾以3比0開局，但林昀儒很快追了上來，甚至在對方10比8時連續化解2個局點，接下來雙方互有來往，而林昀儒在13比14落後時一次挑球失誤，讓比賽進入決勝局。

被逼至決勝局的林昀儒火力全開，一度取得8比2大幅領先將比賽就此定調，最終林昀儒以11比6勝出，雖然連續2戰都打滿5局，不過對林昀儒來說結果都是好的，林昀儒8強的對手將會是前場擊敗梁靖崑的法國小將勒布朗（Alexis Lebrun）。