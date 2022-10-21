中央流行疫情指揮中心日前公布高端族補打方案，如有赴日需求，可補打1到3劑其他廠牌疫苗。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，世界上並無大規模接種第5、6劑的經驗，按過去經驗發現，每多打一次疫苗，抗體濃度持續的時間有逐漸縮短的趨勢，「免疫耐受」是需要重視的問題。

但台大兒童醫院感染科主治醫師、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎不認同此說法。他指出，「免疫耐受」是指疫苗打到一個程度後就不會再上升，而不是說打到一個程度後會越打越低，這是不會發生的事。

李秉穎表示，免疫系統有調節機制，當不停地受到疫苗或病毒刺激時，會有一個「天花板」，達到一定程度就不會再往上升，這是它的極限，這是身體保護自己的方式；如果打了疫苗就無止盡往上升，身體等於發揮很多能量在製造無效抗體，多的就會浪費掉，所以身體有調節機制，不會讓它太高。

李秉穎進一步說明，體內T細胞是維持免疫記憶的淋巴球，和預防重症有關係，很快就會達到天花板；過去有某廠牌新冠疫苗做過研究，第一到第三劑接種後T細胞反應是差不多的，不會隨著疫苗劑數而不停升高，天花板較低；而B細胞是製造抗體，打2劑、3劑抗體會不斷上升，代表它的天花板比較高。

他強調，每個人的抗體天花板不一樣，如果打了第4劑已經達到抗體高峰，再打第5劑、第6劑就不會繼續上升，而不是說打太多就越打越低，也不會因為打太多次以後，抗體就消退越快，「免疫系統沒有這麼笨！」

他補充說明，不管哪個疫苗，刺激出來的都是IgG抗體，它的消退代謝速度都是一樣的；可能有些人會已原始的數值來看抗體下降速度，會認為抗體越高、下降速度越快，的確是這樣，但應該要看對數（log），以半衰期的觀念來看，抗體下降到一半的速度是一樣的。