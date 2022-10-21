台東縣議員號次抽籤，高美珠披國旗戰袍亮相。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長及縣議員抽籤21日上午在台東縣政府大禮堂舉行，縣府廣場湧入大批支持者。其中第11選區候選人高美珠抽到3號，她說，代表「3度連任成功」，她透露身上特製國旗裝是由弟弟親手設計打造。

尋求連任的台東縣議員候選人高美珠抽到3號籤，她說，抽到3號相當幸運，上1任也抽到3號，也代表她第3度參選，她會延續上1任認真的精神延續選民的服務；許多支持者在縣府廣場外手持標語高喊「美珠是堅強靠山，穩重如山」。

高美珠說，首度亮相的國旗戰袍，是弟弟親自替她設計的，整件衣服以紅藍相間，顯示她的黨籍；左胸前LOGO是她的Q版頭像，是社區內1位日本支持者替她畫的，另灰色部分則是原住民圖騰，背後則印上她一路以來的競選標語「您在那裡，美珠就在那裡」。

台東縣第20屆縣議員部分共61人角逐，現任26人，35人為初次或再次參選，角逐30席次，而女性候選人共18名，是歷年最多的1次。其中第3、9、10及12選區為同額選舉。