馬來西亞女星林明禎以童顏臉蛋和不科學的傲人身材走紅，被網友封為「真人版娜美」，近年赴香港發展演藝事業，知名度逐漸攀升，不過近日曬出辣照卻被網友狂酸P圖，讓她忍不住反嗆「姐還需要P圖嗎」，引起網友熱議。

林明禎近日為了宣傳電影謝票場，在臉書曬出一系列照片，其中一張只見她身穿黑色細肩帶連身長裙，裙子開高衩露出一雙修長美腿，側身望向鏡頭的她，只見背部全裸讓整片雪白肌膚被看光，另外S型的火辣完美曲線，凸顯出一對傲人雙峰和蜜桃翹臀，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

對此，網友紛紛留言：「這張照片真的賞心悅目」、「這身材太逆天了」、「這是位鏡內身形與本尊相同的美女」、「穿這套裝爆正，美的無法無天」、「太美了，太犯規啦」、「J個弧形不科學」、「這翹臀怎麼看都不會膩」、「馬來西亞版本深田詠美」，不過有酸民嘲諷：「連鏡子倒影也P了，好手工」，林明禎則是霸氣回應：「姐還需要P圖嗎」，吸引千人按讚力挺。

林明禎先前為了宣傳電影，曬出在大廳跳舞的影片，只見她踩著愉快步伐加上轉圈小跳躍，心情看起來相當愉悅，傲人上圍也隨著上下震動，讓網友看到臉紅心跳，而她身穿白色上衣搭配橘色窄裙，露出纖細小蠻腰及傲人S曲線，火辣尺度爆表。