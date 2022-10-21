新北市長侯友宜拚連任，新北市五大總工會日前舉辦「勞工挺侯友宜連任後援會」，200多個職業工會及超過600名勞工代表出席力挺，侯友宜表示，勞工朋友是帶動經濟發展的重要力量，讓新北於無形當中不斷成長，是大家讓看見新北市的榮耀。顧問團團長唐啟東回贈寓意深長的「友誼永固」水泥樁，祝福侯市長高票當選。

擔任後援會會長的總工會理事長黃文祥表示，侯市長做人有誠信，且對於承諾的事說到做到，是真正的在照顧勞工朋友，因此希望新北市所有208萬的基層勞工朋友都可以一起站出來支持侯市長。

「所有人都是和我站逗陣的兄弟姊妹」，侯友宜感性表示，自己也是出身於傳統市場的基層家庭，是勞工養育的小孩，成長過程跟所有的勞工朋友一樣，都是一步一腳印努力打拚。而自己的「氣口」跟勞工朋友一樣，照顧家庭也照顧我們的社會，現場有許多的勞工朋友都願意出來當工會的志工，服務大家，而自己也是用相同的精神照顧新北，讓市民過好日子。

侯友宜強調，選舉中最大的對手就是自己，而自己拚的是讓這塊土地更好。新北市的進步大家看得到，4年前提「安居樂業」、4年後提「好好做事」，其實都是一樣的概念，要讓明天的新北市不斷的超越今天的新北市，也希望大家在年底可以「投票、拉票、催票」，一起打拚，給予市府團隊肯定。