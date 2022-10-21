外媒報導，香港通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處，禁止2008年上映的《蝙蝠俠：黑夜之神》（台灣譯《黑暗騎士》）在下周四舉行的一個戶外活動播放。據報，主辦單位向已購票的市民表示，當日電影會以《鋼鐵人》系列電影取代，並可安排退款，主辦單位並沒有透露電影被禁的原因。

香港文化、體育及旅遊局長楊潤雄今在施政報告記者會回應稱，香港放映電影有既定制度，相信有關當局一直按機制辦事，作出合理和合法的要求。

《黑暗騎士》是一部於2008年上映的超級英雄電影，並獲得極高評價，目前在具代表性的IMDb TOP 250（史上250大電影）仍高居史上第三。部分影評人將其列入2000年代最佳電影及超級英雄電影之一。也在票房方面打破許多紀錄。本片由克里斯多福·諾蘭編劇、監製及執導。是諾蘭所執導的黑暗騎士三部曲中的第二部，以DC漫畫旗下角色蝙蝠俠為主角，為2005年電影《蝙蝠俠：開戰時刻》續集。