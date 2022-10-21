民眾黨南投縣黨部主委簡千翔抽中15號。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣第19屆縣長暨第20屆縣議員候選人號次。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

第20屆南投縣議員共68名候選人角逐37席，21日上午南投縣議員候選人分3梯次抽號次，其中正副議長何勝豐（第4選區／竹山及鹿谷）及潘一全(第5選區／埔里、國姓及仁愛)挑戰7連霸，分別抽中7號及8號，而第1選區（南投市、名間鄉）共26競逐10席，選情全縣最激烈，其中「阿港伯」長孫林儒暘抽中23號。

台灣省政府主席林洋港、「阿港伯」長林儒暘（35歲），是台灣大學政治研究所碩士，擔任南投縣長林明溱隨行祕書時，跟著林明溱四處會勘，了解人民需求，曾在縣府觀光處協助整合觀光資源，為了讓南投更好，決定參選南投縣議員。

林儒暘表示，參選10個月來，他走遍南投市、名間鄉的每個村里，農民、攤商和拚氣力的勞工，每個人都是他請益的對象，發現萬物齊漲和疫情壓力下，深刻感受到庶民生活上負擔，他抽中23號，盼大家助他一臂之力，回鄉服務南投鄉親。

另外同選區的候選人簡千翔則抽中15號。簡千翔說，「南投不難投」，他希望發揮自己的教育與長照專長，服務南投鄉親。

●第20屆南投縣議員候選人號次：

第一選舉區（南投市、名間鄉）

1號洪明科、2號王燕珠、3號林憶如、4號洪浩原、5號沈夙崢、6號紀百鍊、7號邱奇才、8號白騏澤、9號張雅琪、10號林佑虔、11號張婉慈、12號史雪燕、13號蔡宗智、14號賴世皎、15號簡千翔、16號曾琮愷、17號王鵬霖、18號吳棋楠、19號宋懷琳、20號張錫淵、21號曾振炎、22號張秀枝、23號林儒暘、24號史祝賢、25號楊玉秀、26號洪志杰。

第二選舉區（草屯鎮、中寮鄉）

1號廖梓佑、2號李洲忠、3號簡賜勝、4號莊士傑、5號林友友、6號唐曉棻、7號李帛璋、8號阮惠心、9號蔡銘軒、10號邱淑君、11號簡峻庭、12號廖明川。

第三選舉區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉）

1號林良政、2號陳奎合、3號黃春麟、4號王秋淑、5號謝明謀、6號陳淑惠、7號李天慧。

第四選舉區（竹山鎮、鹿谷鄉）

1號李廣演、2號黃東灝、3號蔡孟娥、4號吳瑞芳、5號游顥、6號陳玉鈴、7號何勝豐。

第五選舉區：（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉）

1號陳淯程、2號陳宜君、3號吳國昌、4號戴世詮、5號林芳伃、6號黃世芳、7號王彩雲、8號潘一全、9號葉仁創、10號蘇昱誠。

第六選舉區（平地原住民 ）

1號石慶龍、2號江秉翰

第七選舉區（信義鄉山地原住民）

1號王榮儀、2號全文才

第八選舉區（仁愛鄉山地原住民）

1號廖崧皓、2號林婷立