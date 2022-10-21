英國首相特拉斯20日在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，是英國政治史上最短命首相，在任僅44天。大拇哥投顧認為，鑒於英國短期面臨到政治動盪、中長期則面對到國內消費者信心惡化與雙赤字問題，英鎊表現或相對承壓；而在國債市場方面，除了考量到縮表升息帶來的不利影響，更應該關注新任財政大臣即將公布的財政預算與其資金來源，是否能在遵守財政紀律下穩定國內經濟成長，同時也關注國際信評對於債券市場的評級與影響。

英國預計將會在10/28選出新的接任首相，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和前首相強生（Boris Johnson）是目前呼聲最高的人選。其中前財政大臣蘇納克是在國會議員中支持度最高的，他也是公開反對過引發金融市場巨震和導致特拉斯下台的「1970年代以來英國最大規模減稅政策」；而前首相強生則是保守黨中最受支持的人選。整體而言，摩根大通認為，更重要的是英國新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）須維持財政紀律，首相的辭職對於市場與經濟面影響有限。

英國央行預計在11/1開始展開縮表，其目前持有約8400億英鎊的國債，計畫透過主動出售和贖回，一年收回約800億英鎊國債，而根據英國央行的公告，本季的國債出售將排除長天期債券，將在短天期和中間天期的債券當中平均分配。

摩根史丹利和摩根大通都認為，英國央行必須在11/3的會議上升息75個基點，因為英國央行副行長在此前一次的會談中提及，央行內部模型表明，能源價格的補貼和8月以來的英鎊貶值都讓該國央行需要至少額外升息約80個基點來抵禦，而英國的升息路徑將會在2023年3月才停止。