特斯拉執行長馬斯克周五表示，他認為衰退將一直持續到2024年春季。此前他表示中國和歐洲正在經歷「某種衰退」，對特斯拉電動車的需求受到打壓。

周五馬斯克在推特上回覆一名用戶問他衰退會持續多久時表示：只是猜測，但可能要到2024年春天。

目前尚不清楚馬斯克是在談論全球經濟衰退，還是在延伸他周三對中國和歐洲市場提出的評論。

周四特斯拉重挫6.6%，收在207.28美元。前一日，馬斯克在財報發布後的電話會議上對分析師表示，中國和歐洲的疲弱導致當地需求比預期困難一點。

至少有六家券商下修了對特斯拉的目標價，特斯拉大多頭Wedbush Securities砍最兇，大幅調降60美元至300美元。

特斯拉周三公布的第三季營收雖然創下歷史新高，但不如市場預期，馬斯克並警告今年特斯拉恐無法達成交車目標，儘管他強調這是因為物流挑戰仍然存在，而不是因為需求問題，第四季需求仍然非常好。

今年以來，特斯拉股價已跌掉逾三分之一，周四盤中一度重挫9%，股價觸及16個月新低。Wedbush知名分析師Daniel Ives表示，現在特斯拉必須再次向華爾街證明其強勁成長的故事遭遇的是大量的物流問題，而非需求轉弱，因此看多該公司的觀點顯然陷入困境。