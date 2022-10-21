臉書母公司Meta打造人工智慧（AI）技術翻譯系統，Meta執行長祖克柏在個人臉書發表影片，與來自台灣的工程師陳鵬仁示範閩南語的即時翻譯，台語也能通的即時口譯新功能，讓人大感新奇。

Meta專門替台語打造新AI即時口譯功能，其中一位開發者是來自台灣的軟體工程師陳鵬仁。影片一開始，陳鵬仁以閩南語問祖克柏「你好，Mark，你知道我們團隊打造第一個語音翻譯系統？」語音即時翻譯成英文，雙方以閩南語及英文對話，對話長達一分鐘。

陳鵬仁透露，他在台灣長大、講中文，但是他70歲的父親陳聖獎，是一個退休的工廠技術主管，來自普遍使用台語的台灣南部。陳鵬仁說，雖然閩南語與中文這兩種語言是相關的，但仍有許多不同，他的爸爸雖然聽得懂中文，但若是討論比較複雜的主題時，說話的速度會比較慢。

陳鵬仁分享，他希望爸爸跟所有人溝通時，都用台語，因為這是他最熟悉的語言，擔任Meta AI研究員的他，開始投入心力改善這個問題，如今Meta已成功推動全新的技術發展，讓閩南語及英文能相互翻譯。

Meta則表示，全球超過7000種的現存語言中，將近半數主要是以口語表達，因此，Meta投入非書寫語音系統的相關研發，「閩南語」是第一個上線的語系。根據統計，目前閩南語使用族群約4900萬，遍布在中國、台灣、新加坡、馬來西亞及菲律賓。