不在婚姻中迷失自我很重要，律師呂秋遠發長文勸世，有位人妻抓包老公外遇想離婚，並爭奪3個孩子的監護權，但律師聽完人妻的狀況後大嘆，人妻最大的問題不是婚姻危機，而是她的命運掌握在他人手上，因為她當了20多年的全職媽媽，完全沒有收入，萬一真的離婚她要如何生存都是問題。

呂秋遠昨在臉書發文分享，一位人妻與丈夫結婚快要20年，婚後育有3個孩子，分別是12歲、10歲與8歲，最近發現老公外遇，自行蒐集了相關證據找他諮詢，並強調想提告小三「侵占配偶權」，並爭奪孩子的監護權。

呂秋遠表示，聽到人妻斬釘截鐵地說要「爭監護權」，讓他忍不住嘆氣說「不對！」並直接點出問題說「你現在沒有收入來源，每個月靠著丈夫給的錢過活，你覺得孩子的監護權會判給你嗎？你獨自帶3個孩子在外面租房子，你有辦法活下去嗎？對此，人妻只是簡短地說「會有辦法的！」

呂秋遠細數生活的基本開銷，從房租、水電瓦斯費，到孩子未來的學費和安親班的費用等，零零總總加起來也是不小的開銷，這些不是光靠贍養費就能負擔的，而離開職場20多年的她，未來能否找到工作也令人擔憂。這些現實到極點的話，讓人妻聽了很崩潰，完全不知道自己下一步該怎麼辦？難道就要這樣忍耐一輩子「不離婚」嗎？

呂秋遠指出，是否要離婚是人妻的選擇，但問題是在於「當老公不要你時，當你決定要獨自生活，你有足夠的能力，自己賺錢過生活嗎？」聽到這邊人妻才頓悟一切都是錢的問題，但又擔憂自己沒離婚前就出去找工作，肯定會激怒公婆與老公。對此，呂秋遠感嘆，如果連違背的勇氣都沒有，怎麼敢提告侵害配偶權？一旦提告，要面對的是被斷金援、被掃地出門、被攻擊與騷擾，直到你放棄為止。

呂秋遠也說，人妻的婚姻的確遇到了危機，但背後更大的危機是「命運被操作在別人的手上！」當對方發現你無力反抗，他連被你抓到外遇都不怕，更不怕孩子沒有媽媽，因為他完全可以找一個新媽媽來替代。所以這時候要做的是努力恢復自己與對方的平等地位，必須要有照顧自己的能力，因為「你的幸福，不能建立在別人的善意上，因為人會變，當善意消失了以後，我們自己，還留下什麼？」