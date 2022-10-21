市長候選人謝龍介（左）陪同議員侯選人蔡宗豪（右）車隊掃街，將議員席次傳承交接給新世代的年輕人。（李俊淇攝）

九合一大選今日舉行候選人號次抽籤，國民黨籍台南市議員第8選區同黨議員候選人蔡宗豪抽中4號，隨後由市長候選人謝龍介親自陪同車隊掃街，謝龍介表示，世代傳承要持續推動，讓新世代能進入到公共事務來參與，城市才會變得更多元、活潑。

第8選區一早在北區和順里活動中心舉行抽籤，由於首度採用分區抽籤模式，不像過往所有選區候選人集聚一堂抽籤現場那般熱鬧，僅陳怡珍及高凱旋帶著服務團隊前往，其餘侯選人大多輕裝上陣，而6度連任議員的邱莉莉則是指派秘書王信憲前往，抽籤全程在10分鐘內結束。

蔡宗豪抽中4號後，隨後與謝龍介同框車隊掃街，新一波文宣也在馬上出爐，全面強打「世代傳承」，搶攻謝龍介在中西區、北區深耕票源。由於謝龍介抽中3號，車隊也改喊出「台南幸福生生世世3344」等口號。

謝龍介表示，年輕人的投入是民主政治的正面發展，讓世代傳承變成常態，在此關鍵時刻，社會、國家要給年輕人機會，用選票來支持年輕人，力保青年一席。

蔡宗豪說，20年來議員謝龍介長期監督市政、不畏強權，為民發聲永遠站在正義的一邊，長期獲得中西區、北區鄉親高度的肯定，希望這份優質的經驗延續下來，讓青年宗豪來傳承，給年輕人一個機會。