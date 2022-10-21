台中電競嘉年華21日在弘光科大開場。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中電競嘉年華21日在弘光科大開場。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中電競嘉年華21日在弘光科大開場，局長李昱叡、市議員江肇國體驗快打旋風。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中電競嘉年華21日在弘光科大熱鬧開場，首日校園盃「英雄聯盟」賽事搶先登場，台中市運動局長李昱叡強調，台中電競嘉年華邁入第4年，在市府努力推動下已開花結果，盼台中成為重要電競基地。

台中電競嘉年華今起一連三天在弘光科大線下開戰，今年剛奪下「傳說對決AGS校園聯賽」冠軍青年勇士、MFT元鷹電競職業隊也出席擔任特別嘉賓，另在地知名籃球員吳松蔚、林俊吉現身力挺，市議員王立仁、江肇國也出席同歡。

李昱叡表示，台中致力發展運動賽事，電競也是重要的一環，透過產官學三方合作，培植優秀電競選手，更領先全國，扎根校園，打造友善電競發展環境，在市府努力推動之下，盼台中成為重要電競基地。

電競嘉年華包含校園盃「英雄聯盟」、「傳說對決」四強賽事，今年更首度舉辦全民盃「傳說對決」電競賽，吸引不少年輕學子競技，更有許多家長陪伴出席，除為孩子加油外，也透過台中電競嘉年華活動，更認識電競產業未來趨勢。

而趕搭元宇宙熱潮，今年台中電競嘉年華首辦COSPLAY ＆ BeatSaber節奏光劍大賽，在虛擬世界，舞炫開戰，在地知名籃球員吳松蔚、林俊吉也將在嘉年華活動會場與民眾互動，用switch熱血街球場挑戰賽，在電玩賽事中比球技，更請來SG網紅進行「Just Dance」表演賽。

活動現場熱鬧滾滾，三大體驗活動包含switch遊戲體驗區、VR虛擬實境體驗區及經典電玩街機體驗區、校園聯展、電競周邊商品攤位、各國嘉年華美食，要讓市民連玩三天，感受台中電競之都的魅力，也歡迎民眾共襄盛舉，詳細資訊請上活動粉絲專頁查詢。