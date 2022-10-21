效力台電隊的左投巴青少去年也曾入選U23中華隊培訓隊，但在集訓尾聲因手肘受傷，與國家隊擦身，經過1年的復健終於在今年「滿血回歸」，也讓他首度披上國家隊戰袍，在國人面前獻技。

「去年本來想要進牛棚多加強自己，沒想到才投了幾球後手開始發抖，後來檢查是左手肘尺神經肥大，修了快1年才又開始投球。」突如其來的受傷也讓巴青少再次與國家隊擦身，「很氣自己，本來是想要調整動作沒想到受傷。」

度過傷勢挑戰後，剛重回投手丘的巴青少球質不如以往，投球動作也不像以前那樣柔軟，但他努力調整，目前狀態已恢復到約八、九成，不過現在還無法投太長局數，因此教練團也將他轉往中繼發展，本屆U23他也都在牛棚待命，目前中繼出賽3場共投3.1局失1分，拿下1勝。

這次巴青少不再讓機會溜走，也終於如願穿上中華隊戰袍，「努力這麼久終於能穿上國家隊球衣，真的很開心。」這次U23碰上不同球風的球隊，雖然他被委內瑞拉強打者奇里諾斯敲出陽春炮失分，但巴青少認為這是很好吸取經驗的機會，「那球沒有失投，但他力量很強，被打心服口服，當下自己也不會想要閃躲，就是想要拚拚看。」