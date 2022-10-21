PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

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2014 Asia Pacific Intel Challenge Pitch 資策會衍生公司-科智企業Servtech

民眾黨新竹市長候選人高虹安被綠營猛攻，繼遭指控博士論文抄襲、戰學歷、補習上台大後，又狂打高就職資策會期間，於科智企業兼職未報備。對此，除了高曬出自己2016年任職期間穿著科智企業制服，向總統蔡英文報告的照片；近日網友更挖出資策會2014在YT刊出的影片，就是高代表科智企業介紹公司業務內容，嗆資策會不可能不知情。該影片在網路掀起熱議，大批網友直呼看不下去。

多位民進黨立委近日在質詢資策會時，關切高虹安在資策會任職期間有未報備違法兼職的情況，經濟部部長王美花更表示，她也是19日才知道高還有兼職的疑慮。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（20）日更在臉書發文，不僅要求高退選，更狠嗆高「妳不是永遠的天之驕女」、「斐陶斐的桂冠沒有辦法掩護妳的犯罪行為」。

面對綠營攻勢，高虹安昨日在臉書發文，刊出蔡英文2016年親自聆聽她報告的照片，當時新聞就明確寫出科智企業就是資策會孵化出來的新創公司，而她在資策會任職期間，主要工作職掌和成就之一就是輔導該企業的出生與成長。

PTT網友也挖出資策會2014年11月25日在YT頻道一支名為《2014 Asia Pacific Intel Challenge Pitch 資策會衍生公司-科智企業Servtech》的影片，就是高虹安代表科智企業介紹公司業務內容，可見資策會不可能不知情。此消息迅速湧入大批網友「朝聖」，鄉民們紛紛留言：「資策會有種別下架影片」、「我已經備份了」、「眼都瞎了？」、「資策會把影片留言功能停用了」、「超級噁心資策會」。