中美晶（5483）今年一舉奪下金能獎及光鐸獎，中美晶之主力產品為P型PERC電池，轉換效率高達23.0%、大尺寸面積以及多柵線設計可大幅提升電池效率與模組發電瓦數，更具備高可靠度特性，擁有優秀的抗光衰(LID/LeTID)及抗電致衰減(PID)性能；同時具備良好的低溫度係數及低光源下的發電表現，且榮獲台灣製微笑產品MIT標章。中美矽晶生產的電池技術與品質從眾多產品中脫穎而出，成功通過比國際電工委員會（IEC）更嚴苛的可靠度測試，榮獲金能獎肯定。

中美晶集團之旭愛能源更榮獲2022光鐸獎之優良地面型系統獎殊榮。太陽光電系統設置於中美矽晶宜蘭廠區，設計與建置兼顧綠能與生態共存，廠區屋頂與地面之太陽光電系統年總發電量已大於該廠區的年耗電總量，未來可做為百分之百綠電工廠發展規劃的示範案場。

中美矽晶承諾全集團將於2050年100%使用再生能源，中美矽晶於太陽能領域深耕多年，不僅具備創新技術，更擁有先進製程與嚴格管控，其所提供的太陽能電池同時具備高轉換效率以及高可靠度之特性，將可協助客戶打造出更高功率的太陽光電模組。並可配合國內能源轉型政策，有效降低太陽能系統的整體建置成本；未來中美矽晶將持續針對大尺寸電池進行研發與生產作業，同時積極開發電廠案場，拓展維運及綠電事業，提供多元的能源應用與服務，成為領先的全方位綠能供應商。

經濟部能源局為優化國內太陽光電產業並強化國際競爭力，每年頒發獎項予優秀業者。