路透社21日報導，中國大陸電池巨擘CATL(寧德時代)，傳出已延宕北美電池廠投資計畫，理由是怕美國新通過的法規中，有關採購電池製造原料的新規定會推升日後生產成本。

據悉，這家全球最大電池製造業者，自今年初以來便一直考慮想在美國以及墨西哥設立新廠。本來計畫要在墨西哥北部、南卡羅來納州或肯塔基州投資的寧德時代，在中國大陸有近半的電池占有率，福特以及BMW等大車商都是主要客戶。

不過，8月下旬美國針對電動車電池生產所需原料的採購，將實施嚴格新管控以後，CATL在北美尋址的進度傳已趨緩。全球電動車電池市占率高達3分之1的寧德時代，並沒有馬上回應前述消息。

美國拜登才簽署不久的通膨降低法(IRA)，影響全球不少車廠的權益，包括德國福斯與BMW，還有韓國現代已呼籲美國議員，希望給予在美營運的車商，可以有更多時間來完成備料目標，以符合租稅優惠資格。

寧德時代正是因為IRA導致赴美投資卻步，因此先開了第一槍。根據IRA規定，車商最晚在2024年之前，用於電動車電池內50%主要金屬礦原料的採購，是要來自北美或美國盟友，到了2026年底時，比例要擴增至80%。

主要參與起草此通膨降低法的民主黨參議員Joe Manchin直言不諱，IRA主要目的就是要企業在北美開採以及加工這些電池原料，並瓦解中國大陸在電池產業獨大現況。

寧德時代已將北美視為一個重要市場，故當初才有在美國建廠計劃，沒想到美國這個新法規卻成為寧德時代投資案的絆腳石。再者，即使美國政府願提供補助給CATL建廠，新法內的條約也會墊高在美製造電池的成本，甚至比從中國大陸做好後運送到美國還要貴。

不過，其它車商還是繼續投資美國，像是BMW日前宣布一項17億美元，在南卡羅來納州生產電動車以及電池。下周，現代汽車預定將在喬治亞州，為一座投資金額在55億美元的電動車廠，舉行破土動工儀式。