新北市政府警察局長黃宗仁不捨同仁積勞成疾，親率副局長及所屬分局分局長等人前往悼念慰問家屬，淚送蘇文明最後一程。(三重警分局提供)

新北市三重警分局大同派出所警員蘇文明從警29年，9月29日凌晨處理忠孝碼頭救護案時，突感身體不適坐臥草坪，由救護人員攙扶，於上車送醫之際仍心繫工作，未料就醫完畢返家休養一日後仍不幸離世，享年48歲；今(21)日舉辦告別式，新北市政府警察局長黃宗仁親自趕赴現場致意，並率隊為蘇文明送上最後一程。

蘇文明1994年從警察專科學校畢業，投身維護社會治安工作，同年7月調派三重分局服務，從警29年期間，工作負責盡職，對於各項警察工作、勤務，莫不竭盡心力，情願自己多擔待付出，也不願民眾或同事受累，工作上是認真負責的好警察，性格爽朗不拘小節。

他與其妻育有一子，平時因工作忙碌甚少顧及家庭，為彌補對於家庭的虧欠，勤餘休假時更是盡可能帶著全家出遊，共享親子天倫之樂。

三重警分局知悉蘇員不幸辭世後，立即成立治喪委員會協助家屬辦理後續事宜，於今 (21) 日下午2時30分，在板橋殯儀館崇仁廳辦理公祭告別式，新北市政府警察局長黃宗仁不捨同仁積勞成疾，親率副局長及所屬分局分局長等人前往悼念慰問家屬，淚送蘇文明最後一程。

另立法委員、新北市議員、里長等各級民意代表及服務處主任 (秘書)，義警、民防、警友、義交、義刑 (顧問團)、志工等警察及各界人士，也一一到場致意慰問，三重分局也會持續竭盡所能地提供蘇員遺眷關懷與協助並為他爭取應有的撫卹金。