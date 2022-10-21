桃園市聯新國際醫院血液腫瘤科主任醫師賴建宏。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

10月為國際乳癌防治月，許多國內外知名人士都紛紛別上粉紅絲帶，提倡重視乳癌防治重要性。桃園市聯新國際醫院表示，乳癌有年輕化趨勢，賀爾蒙刺激異常者包括初經提早、停經較晚等10類人為高風險族群，早期無明顯症狀，若能早期偵測治療後5年存活率可達90％以上，且政府提供每2年1次免費篩檢補助，籲女性定期接受篩檢。

聯新國際醫院表示，台灣每36分鐘就有1名女性罹患乳癌，顯見罹患率高且有年輕化趨勢。血液腫瘤科主治醫師賴建宏指出，乳癌發生主要與賀爾蒙刺激有關，高風險族群包括12歲前初經提早、55歲後才停經、未曾生育、第一胎晚於35歲、具乳癌家族病史、生活作息不正常、飲食不當、運動量不足、肥胖及長期使用賀爾蒙補充劑等。

賴建宏說明，乳癌早期較無明顯症狀易被忽略，若能早期偵測到，治療後5年存活率可達90％以上，因此呼籲女性定期篩檢，其中乳房X光攝影是目前最有效篩檢工具，使用低劑量X光透視乳房組織，偵測鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀零期乳癌。每年篩檢發現個案中，有逾60％為早期乳癌，能降低41％死亡風險，並減少30％晚期乳癌發生率，其中零期乳癌治癒率更超過95％。

許多婦女擔心乳房攝影是否會造成疼痛？賴建宏說，為獲清楚影像、減少輻射劑量，檢查過程須將乳房夾緊，才能判斷有無病灶，多少會不適，現在新型儀器已可大幅降低不適感，也建議可於經期後1至2周內檢查，避免因賀爾蒙作用，乳房較漲痛造成不適。

賴建宏提醒，國民健康署提供45歲以上未滿70歲婦女，及40歲以上未滿45歲且有家族乳癌病史婦女，每2年1次免費乳房X光攝影篩檢。乳癌非絕症，若篩檢發現陽性，早期發現治療才是最佳選擇。此外，即便檢查結果正常，下次篩檢前若發現異狀包括乳房腫塊、皮膚異常凸起或凹陷、乳頭濕疹、潰爛或凹陷、乳頭帶血樣分泌、腋下或頸部淋巴結腫大等，仍應盡速就醫。