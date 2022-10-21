台中市大里區中興路今（21）日上午傳出死亡車禍，一名陳姓老翁上午載著陳姓婦女在大里區中興路一段草湖橋頭與一輛欲右轉的垃圾車發生碰撞，陳男肢體多處創傷，送往亞大醫院急救，陳女則當場被輾斃，死者家屬聞訊趕到現場，悲痛不已，垃圾車周姓駕駛供稱沒看到機車，訊問後依過失致死罪送辦。

台中市大里區21日上午傳出死亡車禍，雙載機車與垃圾車碰撞，男騎士傷重送醫、女乘客當場死亡。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

據了解，陳姓老翁（82歲）騎乘機車載著陳姓婦女（83歲），上午10時許行經大里區中興路一段草湖橋頭右轉草西溪路時，與左側一輛欲右轉的垃圾車發生碰撞，警消獲報後立即趕抵現場，陳男肢體多處創傷，送往亞大醫院急救，陳女則當場被輾斃，當場死亡，死者家屬聞訊趕到現場，悲痛不已，垃圾車駕駛周姓男子（37歲）驚恐表示，他要右轉時根本沒有看到機車，雙方酒測均為0，警方訊問後依過失致死罪將其送辦。

警方表示，這件死亡車禍就是標準的內輪差所造成，周男坐在駕駛座，副駕無人可以幫忙觀看，加上駕駛座太高，形成視線死角，直到輾過人才發現；警方呼籲，路上碰上大型車輛，能閃就閃，能避就避。