「Epik High」12月將來台舉辦演唱會。(圓頂文化提供)

韓國人氣嘻哈團體「Epik High」今年在北美完成多場口碑與票房滿載的巡迴演唱會,曾說過「每年都要來台灣」的他們,亞洲巡迴的演出場次除新加坡、印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞外,也沒忘記台灣,確定要在12月4日登台開唱了。

「Epik High」由Tablo、Mithra Jin、DJ Tukutz 組成,出道19年在韓國地位屹立不搖,團名Epik High意思為「沉醉在詩裡的狀態、像史詩般偉大」,歌詞重視詩式的抒情表現技法及文學性,擅長將社會議題與嘻哈音樂自然巧妙地融合,使他們成為韓國音樂中最具代表性的團體之一。今年發行釋出第10張正規專輯《Epik High Is Here》,傳達「即使你認為沒有人願意傾聽,Epik High也會一直在這裡」的訊息給所有歌迷。

「EPIK HIGH IS HERE - TAIPEI 2022」將於12月4日晚間9點在新莊宏匯廣場Zepp New Taipei舉行,票價分為5300、4200、3000元,將於11月13日上午11點28分在KKTIX售票系統開賣,本次演唱會,「Epik High」帶來最新專輯的歌曲,將他們出道近20年經歷過的低谷高峰、人生的酸甜苦辣,用音樂的形式呈現給歌迷,勢必將帶給大家一個與眾不同的難忘夜晚。