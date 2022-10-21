養兒育女大不易，若孩子出門在外總是吵鬧不休，究竟該如何教育？一名網友分享，日前在火車上遇到一對小兄弟不斷嬉鬧，父母屢次好言相勸無效，最後直接展現完美身教，除了讓孩子刻骨銘心外，也獲得網友一致好評，大讚「就喜歡這種有魄力的父母」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，某日搭火車從台北到嘉義時，遇到一家四口出遊，兩個目測不到6歲的男童一路吵鬧，起初爸媽輕聲細語地規勸，但男童似乎篤定爸媽不敢在外面教訓人，竟變本加厲，越吵越大聲。

「再吵我們等一下直接回家！」這對家長忍不住使出大絕招，讓孩子們一度收斂，不料沒多久又開始嬉戲，爸爸對媽媽說：「打電話把旅館取消」，媽媽二話不說走到車廂間打電話，但這次孩子們也是安靜片刻又故態復萌。

直到火車抵達嘉義後，原PO好奇「這個爸爸是來真的，或只是嚇嚇小孩」，特意走在這家人的背後觀察，結果他們真的去排隊購買回程車票，兩個小孩發現這次是「玩真的」，趕緊拉著父母道歉，但家長不為所動地說：「我剛剛給過你們機會了」。

最後，這家人又買了4張車票，一行人走進北上月台，讓原PO暗自心想，「這招夠狠！小孩以後坐車應該不敢再吵了」，認為現在不提倡打罵教育，這對父母真的教得很好。

貼文曝光後，吸引超過1.2萬網友按讚留言，「這招真的有用，我也有用過」、「我就喜歡這種有魄力的父母」、「提倡說到做到，愛死這樣的教育」、「就是要說到做到，不然孩子都很聰明，想知道妳底線在哪」、「我寧可毀掉這次旅程，也要幫小孩把『言出必行』這個態度做好」。