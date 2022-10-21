隨著最近國際油價下跌，國內的汽、柴油也連帶著降價，可是既然不用花那麼多錢了，那能從加95改成加98嗎？近日就有網友好奇發問，表示正常人都機車加92、汽車加95，而他平常因為懶得分，所以無論汽機車都加95，但既然現在油價便宜，那如果汽車改成98加滿會怎樣嗎？貼文一出，就有過來人幫他揭開解答。

原PO想從95改加98。（圖／翻攝自PTT）

日前一名網友以「平常汽機車加95突然變98會怎樣？」為題，在批踢踢實業坊（PTT）中發文詢問，表示平常自己的汽機車都是加95，但最近油價下跌，讓他心動起了改加98的念頭，但又擔心這樣做對汽車是否會有影響，所以希望大家可以幫助他解惑，「請汽機車達人進來解答，謝謝！」

加油分成柴油、92、95、98。（圖／shutterstock）

貼文曝光後，不少鄉民開玩笑道，「終於實現汽油自由」、「還好阿，油價變便宜，偶爾也該讓機車吃好一點的」、「會飛起來」、「你的車子加油自由了」、「再加92稀釋平衡即可」、「我98和92混著加，效果跟95差不多」、「套92去稀釋啊」、「會變快」、「會爆炸喔，先報廢吧」、「會變肥，很不方便」、「沒救了只能加水稀釋了」、「加了煤油騎回家還能當暖爐」。

但也有過來人認真回答，「認真回，車子壽命會減少」、「付的錢變多啊」、「幹嗎沒事付那麼多，盤子逆」、「提早換機車而已，還好啦」。