歐洲股市在周五早市下挫；市場擔心主要央行維持激進升息的立場，此外投資人也消化了好壞參半的企業財報，這些報告難緩解經濟放緩的擔憂。

周五歐洲Stoxx 600指數早盤下跌3.23點或0.81%，為395.55點。英相特拉斯(Liz Truss)在周四辭去首相職位，當時指數隨即上揚。

近期一系列報告顯示美國勞動力市場強勁，打擊了人們對於聯準會和主要央行緩和鷹派立場的希望。

美國社群媒體Snap第四季前景黯淡，令市場不安。悲觀的前景敲響了警鐘，高通膨已經衝擊到廣告業務，讓華爾街對於進一步的虧損報告做準備。

由於需求疲弱，德國體育用品商愛迪達大跌8%。

雷諾股價仍下跌2.3%；該汽車公司重申了全年財測，並公布上季業績成長，但高層也指出原物料供應方面的擔憂。

維望迪(Vivendi)仍下跌2%；該法國媒體集團公布上季營收成長，並證實繼續進行分拆Editis出版業務。

在下調前景展望後，瑞典電信商Telia跌8%。

瑞士化學品製造商西卡(Sika)公布第三季獲利未達預期後，股價跌3.7%。