台南鋼鐵伸線廠仙宗興業公司去年底驚傳倒閉，積欠多家廠商共15億元與員工薪資及資遣費。橋頭地檢署近日查出62歲董事長王俊雄涉嫌以買空賣空的方式，向銀行詐貸及詐欺上下游廠商，不法所得達7.47億元，兵分多路搜索，陸續找到200件愛馬仕名牌包等精品、一批槍械與子彈。橋頭遞減今天偵結，將王俊雄夫婦及洪姓會計、林姓、許姓詐騙同夥等人以涉嫌詐欺及違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，提起公訴。

專案小組調查，仙宗公司從2020年9月起隱瞞沒有實際生產的事實，王男與62歲妻子張翠娟卻佯稱以高於市價的價格向上游廠商購買盤元，或有多餘產能可代工生產線材等話術，向上游廠商騙得盤元變賣。再以低於市價，販售線材給下游廠商，以詐得貨款，初估詐得金額逾3億。

仙宗公司於2020年12月間，假裝與某公司虛偽簽訂高達1.35億元的盤元交易合約，藉此證明公司狀況良好，再以此合約分別向多家銀行聲請信用狀貸款，之後再以折讓及檢具不實商業發票，要求動撥貸款等為由，許多銀行不察上當，總計夫妻倆共詐得約7.5億元。

專案小組調查後發現王男與太太等人疑有逃亡之虞，且將財產200件愛馬仕精品等藏在親友家，先於日前搜索親友家，發現堆積如山的愛馬仕精品。之後於6月27日指揮法務部調查局高雄市調查處，及高雄市警局刑警大隊等單位，搜索王男夫婦住處，當場查獲疑似具殺傷力槍枝及子彈，並逮捕王男，另傳喚張翠娟等8人到案。

檢方偵辦後，認定王俊雄夫婦等人詐騙的金額將近15億元，今日將王俊雄等5人，以涉嫌詐欺及違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，提起公訴。