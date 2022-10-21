櫃買中心21日表示，近期櫃買市場行情波動較大，櫃買中心持續推出多項強化宣導措施，包括持續鼓勵實施庫藏股、辦理上櫃公司業績發表會、舉辦投資講座，並呼籲投資人審慎操作，期以提振市場信心。

櫃買中心表示，今年以來，全球通膨、美國聯準會持續升息、地緣政治風險升溫、烏俄戰爭、國際資金持續回流美國等諸多因素影響，國際政經情勢不穩，國際股市震盪劇烈，全球企業經營面臨嚴峻考驗，但居全球供應鏈重要角色的台灣上櫃公司在今年營收表現仍繳出亮眼的成績單，顯示上櫃公司經營的韌性與活力，為協助上櫃公司有效與投資人溝通，提供投資人充足資訊以利投資決策，櫃買中心持續採行下列多項措施：

1.持續鼓勵上櫃公司實施庫藏股。櫃買中心統計，今年累計1至9月全體上櫃公司營收較110年同期成長6.19％，顯示上櫃公司基本面仍表現穩健。櫃買中心鼓勵上櫃公司在資金調度有餘裕情況下，適時實施庫藏股制度，以保障股東權益及強化投資人信心。

2.持續舉辦多樣化主題式業績發表會，並提供櫃買中心場地協助上櫃公司舉辦法說會。櫃買中心指出，近期國內股市受到全球通膨及國際情勢影響而波動較大，投資人應審慎評估投資標的之產業與企業營運現況。為利投資人瞭解上櫃公司財務業務資訊，並配合上櫃公司111年第三季財務報告即將陸續公告，規劃於11月中下旬推出八場次主題式業績發表會，包括半導體、電子零組件、通信網路及生技醫療等豐富主題，邀請24家上櫃公司參與。另亦持續積極推動上櫃公司採自辦或受邀方式辦理法說會，並提供櫃買中心場地協助上櫃公司舉辦業績發表會或法說會，以提升上櫃公司財務業務資訊揭露透明度。

3.持續與證券商合辦投資講座，提振台股量能。截至今年10月20日，櫃買中心共已辦理10場投資講座，每場皆邀請證券商或投信公司之專家演講，主題以國際政經情勢、台股市場展望及指數化投資為主，廣受投資人好評。將持續規劃此類投資講座，提供投資人充足資訊，作為理性投資決策之基礎，進而達到提升台股動能之目的。

4.呼籲投資人審慎操作。針對近期國際政經局勢動盪，衝擊投資人信心，引發櫃買市場行情大幅波動，櫃買中心強調整體上櫃公司體質佳、韌性強，呼籲投資人理性並審慎操作，亦將密切關注國際政經情勢以及對櫃買市場之影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關穩定措施。

櫃買中心表示，為防範市場謠言干擾證券市場運作，持續積極蒐集分析報章雜誌之報導、電視廣播等理財節目內容、及社群媒體討論區之言論，如發現有散布不實訊息或意圖影響市場行情，而有違反櫃買中心相關規定者，將迅速處理，涉及違反相關法令者，將逕行舉發或報請主管機關核辦。