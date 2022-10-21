致伸（4915）舉行技術展暨 ESG 成果發表會，董事長梁立省表示，公司深耕視覺、聽覺、觸覺三感合一產品，從起床到工作、休閒娛樂都會用到致伸的產品。今年營收、獲利都創新高，明年營運也不悲觀。

因應政治地緣變化，致伸在海內外共有 16 個營運據點，其中竹北創新中心預計 2024 年底完成。重慶廠打造全自動工廠，從進料到出貨所有流程都是智能化管理，大幅提升生產效率、減少人力，未來也將推動至其他工廠。

智慧車聯區展出了四大類車載應用，首先是先進駕駛輔助系統（ADAS）的車用相機，再者是商業車隊管理用駕駛監視系統（DMS），除了提供先進駕駛輔助（ADAS）功能外，更提供駕駛監控系統和雲端中控連結功能，第三為車用閘道器以及傳感器，即時將貨櫃中的貨物佔用空間、溫度、濕度以及載重等等資訊回報到行控中心讓行車調度更輕鬆且有效率。

智慧安全·生活區主要展出戶外生活四大類應用，包括智慧監控攝影機、商用穿戴式攝影機、還有微型化、廣角和高畫素的相機模組，以及專業耳機與音響。

智慧居家區展出居家生活新應用，首先是智慧門鎖提供指紋和臉部識別解鎖，其次為智慧門鈴提供雙向語音對講和單向影像傳輸，第三為近幾年因應疫情發展而來的居家辦公成為新的常態，結合影像和聲音的核心技術開發出來的視訊會議裝置，第四為毫米波雷達。

智慧辦公區，因應居家辦公與混合辦公為疫情後新常態，結合影像和聲音的核心技術開發出來視訊會議條型音箱（Conference Bar）等，快速的圖像處理，可以全特寫地偵測、放大和追蹤所有室內參與者，提供一個讓人更身歷其境的空間聲訊與視訊的會議效果。

創作由你區展出內容創作者（Content Creator）相關的應用，有鑒於自媒體與網紅經濟的興起，致伸結合影像、聲音和人機介面的核心技術開發出多款幫助創作者快速便捷設定與上手的設備，包含USB智慧麥克風、串流直播用攝影機、結合混音效果器、多元控制介面的直播控制器和媒體後製使用的編輯控制器。