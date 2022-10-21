菲律賓財政部表示，將採取積極行動，防止披索兌美元匯價貶破60元，阻貶方法包括增加數10億美元外匯存底。

亞洲匯市21日時，菲律賓披索兌一美元在58.675至58.970之間游移，菲幣升0.3%左右。菲國財長直言，其實60這條防線不是自己的意見，而是轉達總統小馬可仕的意思，而且會頃全力來捍衛。

菲國財長表示，從現在到年底，來自海外工作的菲國民眾以及客服中心，將陸續匯入158億美元，可用其中100億美元來阻貶披索。外匯存底今年迄今雖減少12%，但還是有約950億美元高水位。

菲國財長指出，在全球各地工作的菲律賓人，傳統上都會在耶誕節前夕把錢匯回來，故披索貶勢在年底將會趨緩，最後將會回到政府的希望匯價點55元左右。

有不同觀點的三菱日聯銀行(MUFG Bank)認為，很難跟強勢美元抗衡，尤其聯準會可能會把利息拉到5%以上。加上菲律賓大環境沒什麼變化，故菲幣還是有可能貶破60，今年底甚至有機會下看61。

9月底，披索兌美元匯價一度貶跌至59歷史新低點，然後就一直在這價位附近游走。匯銀人士指出，美元預估將在幾個月內見到頂點，一旦聯準會停止升息，包含菲律賓在內的新興市場貨幣貶值壓力，就不會再像現在這麼大了。