名列女單第22位的台灣桌球一姐陳思羽，前戰驚險以3比2擊敗德國Nina Mittelham成功挺進女單16強。身為今日3台將壓軸登場的陳思羽，16強將面對狀態火熱的法國37歲老將袁嘉楠，儘管次局靠著袁嘉楠的亂流扳平比數，第4局更是化解2個賽末點，陳思羽最終仍無法將比賽帶進決勝局，以1比3敗下陣來，在女單16強淘汰出局。

雙方過去沒有交戰紀錄，不過袁嘉楠上一輪擊敗女單排名第3的中國好手王曼昱，目前氣勢處在高檔階段。首局雙方互相糾纏，前半段分差始終沒有超過2分，但在陳思羽取得8比7的情況下，袁嘉楠連下4分帶走首局。

第2局一開始比數仍是呈現拉鋸，不過就在雙方戰成5比5平手時，袁嘉楠出現了當機情況，甚至出現1次發球失誤，讓陳思羽一波流連取6分，以11比5成功將局數給追平。

陳思羽挾帶著第2局兇猛氣焰，第3局開局取得3比0領先，但仍是讓袁嘉楠追上來，讓戰局再度呈現膠著局面，雙方6比6平手時袁嘉楠再度穩定發揮，拿下最後6分當中的5分，以11比7取得聽牌權。

背水一戰的陳思羽在第4局處於被動，一度陷入1比6落後的頹勢，不過在這場比賽當中雙方皆展現驚人纏鬥力，陳思羽蠶食鯨吞追至6比7的1分差距，逼得袁嘉楠喊出了暫停，經過短暫休息後，袁嘉楠很快取得10比8的2個賽末點機會，但都一一遭到陳思羽化解。

只是陳思羽無法維持火熱狀況，在雙方11平時連丟2分，無法將戰況延長至第5局，陳思羽最終以局數1比3，在女單16強遭到淘汰，無緣與稍早出賽的鄭怡靜、林昀儒一同闖進8強賽。