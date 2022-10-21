恆春基督教醫院院長黃健榮聞訊後，跨界媒合中科院九鵬基地攜手為孩子修繕房間，在地方傳為美談。圖為修繕後。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

現在12歲的小傑因家境不優渥，不僅與家人住在恆春半島山區一處屋齡近60年的破舊房屋內，7年來還與9歲的弟弟窩在不到2坪的小房間內，令人心疼不已，恆春基督教醫院院長黃健榮聞訊後，跨界媒合中科院九鵬基地攜手為孩子修繕房間，在地方傳為美談。

據了解，小傑的家境不優渥，家人也因經濟收入有限、無能力修繕房子，以致小傑與弟弟7年來都住在不到2坪、光線不充足的小房間內，且還是勉強用木板遮蔽當窗戶用，兩兄弟每天都躺在早已破損、泛黃納垢的彈簧床上，房內還有油漆剝落的粉屑、以及老舊不堪的拉門及塌陷不完整的天花板。

日復一日，小傑只能任由房間頹傾、損壞，漏水也無力維護，殘破情況令人心疼。所幸恆基院長黃健榮聞訊後，馬上伸出援手，與中科院九鵬基地攜手為孩子修繕房間，打造安全又舒適的臥房，讓小傑與弟弟可以無虞成長。

黃健榮指出，他從小也是苦過來的，所以對小傑的處境感同身受，於是在知道這件事後，立即指示恆基同仁傾力協助，同時透過社會愛心資源的投入，媒合睦鄰工作愛心不落人後的中科院九鵬基地，為期2個月從勘查、備料到整修完成。

黃健榮強調，非常感謝中科院九鵬基地出動木工及水電人員，將小傑和弟弟的房間整修完畢，讓2人在今年冬天能住在嶄新、溫暖又安全的環境。