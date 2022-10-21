韓劇《高斯電子公司》改變自全球超過25億次點擊的同名網漫，描述跨國企業「高斯電子」超邊緣部門「行銷三部」的社畜生活，搞笑浮誇的劇情讓人笑到流淚。近來宣布即將結婚的高聖熙與郭東延劇中進展神速，原本假裝交往的他們「弄假成真」，高聖熙甚至主動獻吻喝醉的郭東延，2人這段60秒吻戲吻到難分難捨，讓劇迷狂敲碗：「快在一起！」

郭東延飾演「行銷三部」的「李相植」（相植韓文發音同「常識」），是一位常識主義者，始終堅持自己的信念，但他認知的常識常與眾不同，因此鬧出不少笑話，更被同事認為是麻煩製造者。他劇中與高聖熙彼此看不順眼，卻因為碰巧成為鄰居，讓二人互動增多。在一連串的烏龍下，開始假裝交往，沒想到郭東延屢次貼心救援，讓高聖熙就此「暈船」，陷入愛情的模樣立刻被閨蜜問：「是不是遇到『瞬愛』（瞬間陷入愛情）事故？」

郭東延和高聖熙在最新一集中吻到難分難捨。（LINE TV提供）

最新劇情中，2人自高聖熙手腕受傷後有突破性進展，郭東延不只酒後吐真言，貼心舉動也一一曝光，讓高聖熙情不自禁激吻喝醉的郭東延，該集結尾更曝光超甜彩蛋，高聖熙吻到途中突然賞郭東延巴掌，害羞問：「怎麼可以用舌頭？」嚇得郭東延連忙道歉，高聖熙再羞問：「怎麼可以中途放棄啊？」下一秒郭東延霸氣吻上高聖熙，展開第二回激吻，但最新一集預告中，郭東延酒醒竟問：「我們昨天有發生什麼事嗎？」讓2人發展有了變數。

郭東延這次首度挑大樑主演，日前接受韓媒訪問提到，相較於會長的行頭，一般職員的西裝不會太多，所以演出時只準備3套輪流穿，近來宣布即將在11月結婚的高聖熙也在受訪時說，「我過去演出的角色大多有著悲傷、痛苦的情感，跟我的個性差別很大，這次拍攝時覺得很幸福。」並補充，每次拍攝也會感受現場氣氛即興演出，「這部戲裡有很多樣魅力的主題、充滿特色的角色，當然社內戀愛的部分也很值得期待啦！」

另外，曾演出《機智醫生生活》呆萌實習生、《我們的藍調時光》未婚小爸爸的裴賢聖，飾演的超級富二代「白馬帥」也因為荒誕的行徑掀起討論，劇中他是韓國第二大企業的「力量集團」的繼承人，夢想脫離父親的掌控，於是隱瞞身份入職高斯電子公司，要讓父母知道從底層打拼的決心。

裴賢聖在劇中飾演超級富二代。（LINE TV提供）

想體驗搭公車上班的他，居然包下一整台巴士上班，一路狂按下車鈴，父母也不是省油的燈，竟出動無人機監視，讓他仰天怒吼：「不要再監視我！」而他也向同事「建江美」（姜旻兒飾）吐露想體驗平民生活的心聲，「便利商店的泡麵是什麼味道呢？飛機的經濟艙是什麼感覺呢？刷悠遊卡的聲音又是什麼聲音呢？好想體驗跟普通人一樣體驗刻苦的生活。」令人狂翻白眼。

《高斯電子公司》每週五下午5點在LINE TV更新，VIP搶先看，同名原著漫畫於LINE WEBTOON連載中。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障