許多人會利用下班後或是休假的空檔在家追劇，甚至熬夜看手機，導致隔天起床眼睛乾澀睜不開，就算點人工淚液也沒用，對此，中醫師林名育在臉書粉專PO文指出，平常可透過食療緩解乾眼症狀，並分享2款茶飲有益於眼睛健康。

林名育直言，乾眼症已不再是老年人的專利，無論是學生或是上班族，罹患乾眼症的情形逐年增多；再者，很多人以為眼睛乾乾的，就是乾眼症，但診斷上，除了眼睛乾、淚水少、滋潤度不夠等症狀，淚液減少才叫乾眼症。

林名育表示，輕度的乾眼症和用眼過度、睡眠、壓力、甚至室內空調太乾燥，都有直接關係；而維生素A缺乏、砂眼、史蒂芬－強森症候群、修革蘭症候群、化學與放射線結膜灼傷，或內分泌失調、年老體衰、停經等因素，罹患乾眼症的機會也會增加。

林名育指出，目前西醫對於乾眼症的患者通常是補充人工淚液、戴保護性眼鏡或避免與溫暖乾燥的環境接觸，有時採用封閉淚點等方式來處理，但卻無法徹底解決問題。其實，面對乾眼症，中醫也可以幫上忙，像是中醫認為，角膜屬肝，若肝陰不足，則營養不豐，容易造成乾眼；又如過食辛辣油膩或飲酒過度者，也會致病；前者須滋陰降火，後者則宜健脾補肺。

食物方面，林名育建議平常可多吃一些糙米、豆類製品、五穀雜糧，選擇適合自己體質的食物，或平性食物如芹菜、茄子、油菜、菠菜、地瓜、絲瓜、香蕉等，至於辛辣刺激、肉類魚蝦則宜少吃。

另外，林名育也分享2款中藥茶飲，可緩解眼睛乾澀的症狀：

▍菊花薄荷茶：菊花2錢、薄荷1錢、石斛1錢，用熱開水沖泡常飲 。

▍明目綜合果汁：奇異果2個、蘋果1個、新鮮山藥1小段（約150公克）、水梨半個、純柳丁汁1盒150c.c.。作法為先將水果去皮切小塊，放入果汁機中打成汁、去渣，最後倒入柳丁汁混勻，也可加些蜂蜜增加甜度。另外，柳丁汁可用覆盆子汁取代，同樣有益於眼睛。