信邦(3023)公布第三季財報，單季合併營收81.32億元，季增8.76％，年增21.74％；合併毛利率25.30％，較上季減少0.31個百分點，年減0.20個百分點；合併營業淨利8.95億元，季增2.29％，年增15.16％；稅後淨利8.45億元，季增11.39％，年增27.74％，每股稅後盈餘3.58元，獲利及EPS創單季新高。由於逐漸進入淡季，信邦預估，第4季將較第3季微幅下滑，但可望創下歷年同期新高。

累計前三季合併營收225.71億元，年增18.41％；合併毛利率25.53％，年減0.24個百分點；合併營業淨利25.37億元，年增9.70％；稅後淨利22.83億元，年增21.17％，每股稅後盈餘9.71元。

信邦指出，第三季合併毛利率較第二季減少0.31個百分點，主要受風電產業連接線組銷售，較第二季成長37.36％及代理銷售連接器，受匯率貶值進口成本增加等因素影響；合併營業費用因6月進行調薪作業，運輸、銷售及業務開發費用增加，第三季合併營業費用率較第二季增加0.39個百分點；合併營業外損益受惠於新台幣與人民幣貶值、樣品及設計服務收入的挹注，第三季合併營業外利益較第二季增加0.48億元。

信邦在電動化移動載具的布局，除原有的電動汽車、電動機車及電動輔助自行車，現已再延伸至電動重機的領域。Damon Motors於2022年10月16日在加拿大溫哥華宣布與電子零組件整合設計與製造服務的領導廠商信邦電子締結為策略合作夥伴。根據合作計畫，信邦將在設計與生產階段為Damon Motors提供客製化的工程服務及解決方案。由於Damon Motors電動重機的重量只有傳統重機的十分之一，信邦將為Damon Motors設計及生產輕量化且大功率的電子連接器及線束產品，信邦不僅將助力HyperSports系列產品的首批生產，未來也將在Damon Motors的其他產品，扮演關鍵的角色。