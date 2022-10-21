韓國經濟數據雖不亮眼，但由於韓股在2200位置附近獲得支撐，因此大盤開低後震盪走高，但午盤後繼無力，最後收2,213.12點，跌4.97點或0.22%，日線連3天收低。同時，韓元走貶，外資小買230億韓元。

韓國PPI(生產者物價指數)在8月時曾壓到兩年以來新低，但受到能源以及農務費用大漲影響，9月重新反彈月增0.2%，年增更是高達8%。由於PPI是消費者通膨的先行參考指標，外界也擔心當地物價會繼續上揚。

另外，韓國10月前20天的出口較去年同期減少5.5%，暗示10月整個月的出口，可能會兩年來首次減少。大型類股多數走弱，不過韓國晶片雙雄卻逆勢走高，三星電子漲0.72%，SK海力士也漲0.33%。

其它像現代汽車跌0.89%，浦項鋼鐵跌1.19%，LG Chem跌0.35%，電池製造商LG Energy Solutions也跌0.18%。至於完成電池材料擴廠的三星SDI，則大漲6.45%。

韓元兌一美元匯價在1,439.8附近，貶6.5元。