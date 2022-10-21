受到美股3大指數連續兩天收黑影響，還有經濟數據差強人意以及日圓貶破150重要關卡，日經21日也失守27,000關卡，收26,890.58點，跌116.38點或0.43%。東證收1,881.98點，跌13.43點或0.71%。

不包括波動較大的新鮮食物，但包括燃料價格的日本9月核心CPI創8年最大，增幅與市場預估一樣都是3%，且較8月2.8%高出一些。若是剔除鮮食以及能源的核心再核心指數，9月年增1.8%，也大於8月1.6%，連續4個月成長。

亞洲匯市21日早盤時，日圓兌一美元匯價在150.07至150.50之間整理，正式邁向150之後的新里程，續創32年新低。從日本政府9月下旬實質干預後迄今，日圓匯價又再貶了5元左右，顯然日本屢次口頭阻貶被市場視之為無物。

個股表現不一，JR東日本大跌2.48%，迅銷跌0.61%，東京威力科則創漲4.6%，愛德萬測試也漲1.68%。下周將有多達300家以上日企公布財報，同時，日本央行在28日也會揭示最新政策利率以及發表看法。