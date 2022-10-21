日本開放自由行入境，台灣也鬆綁入境檢疫管制，旅遊市場歷經2年多的低潮，現在醞釀反彈。日本樂桃航空宣布，11月17日起桃園－東京羽田航線回復每天都有航班，機票於今日下午3時起販售。

樂桃航空2015年首度開航桃園－東京羽田航線，是首家進入羽田機場營運的低成本航空。自2020年12月27日起睽違1年11個月後，樂桃即將回歸，是繼10月30日起復飛的東京羽田－首爾仁川後的第2條國際航線。

11月17日起復飛的桃園－東京羽田航線深受台灣人關注，更是受到喜歡在下班後輕鬆造訪日本的台灣人所喜愛。另桃園－大阪關西航線的航班時刻，因航班在上午出發，更能夠充分運用時間在日本輕鬆旅遊。

樂桃自8月後重啟大阪關西－首爾仁川、大阪關西－桃園、東京成田－桃園等3條航線，10月30日重啟東京羽田－首爾仁川。預計在12月27日起會再啟中程航線，大阪關西－曼谷蘇凡納布航線啟航，再度為旅客提供輕鬆在空中漫遊的旅程，並搭起亞洲之間的橋樑。