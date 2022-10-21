后里墩北公設民營托嬰中心21日開幕，市長盧秀燕參訪內部設施。（陳淑娥攝）

后里墩北公設民營托嬰中心21日開幕，市長盧秀燕參訪內部設施。（陳淑娥攝）

台中市后里墩北公設民營托嬰中心21日開幕，這是后里第一座公托，收托量達60名嬰幼兒，也是目前台中市最大公托。市長盧秀燕表示，她上任前，中市僅5所公托，現在已有27座，且托育費扣掉補助後，家長每月只需負擔1500元，收費全台最低，將讓更多年輕人願生敢養。

后里托嬰中心開幕典禮由內埔國小學童帶來活力四射的舞蹈演出，包括市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員陳清龍、王朝坤等均共襄盛舉。

盧秀燕指出，市府今年在霧峰、烏日、北屯、太平、北區、大甲、東區、清水、后里區建置9座公托，預計在北屯、大肚、梧棲區還有3座公托即將啟用；今年起更降低小公托月費，現在大、小公托一律7000元，扣掉補助後，家長每月只需負擔1500元，收費全台最低。

社會局表示，墩北公托是利用后里第一公有零售市場的閒置空間，造福在地居民，市場內有許多在地傳承三代、經歷5、60年的老攤，托嬰中心的進駐活絡老市場，賦予新生命；墩北公托以「巢的森林」為設計發想主題，引入自然印象與安心舒適的氛圍，營造明亮寬敞的舒適環境，提供寶貝們快樂探索、安心成長的活動空間，成為孩子另一個溫馨的家。

社會局說明，后里墩北公托採日間托育，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，有15位專業托育人員照護60名0至2歲幼兒，另也設置專職主任、行政或護理人員以及廚工；預計11月招生，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。