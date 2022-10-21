劉姓候選人說，這些愛心捐贈活動都是在今年3月至7月，最後一次是7月份，都是在他登記參選市議員之前，檢調竟強灌他們賄選罪名。(林雅惠攝)

劉姓候選人說，他從去年至今持續協助媒合做愛心，也跨及別區孤兒院等，慈善會捐贈物資、物品，他們皆無碰觸，資金也不是他們提供，何來栽贓泡麵、罐頭等物是由他們捐贈。(林雅惠攝)

高雄市第4選區劉姓市議員候選人與競選辦公室成員，涉嫌贈送選民口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資，並向選民要求支持投票，橋檢指揮警調偵辦執行搜索，依違反選罷法將涉案16人通知到案，訊後諭知劉姓候選人及其競選辦公室成員各以10萬、3萬不等交保。

橋頭地檢署檢察官李廷輝與檢察官鍾岳璁於昨天指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市左營警分局及楠梓警分局偵辦高雄市劉姓市議員候選人等人違反公職人員選舉罷免法案件，經執行搜索並通知相關涉案人共計16人到案。

檢察官訊問後認劉姓被告等人涉嫌以贈送口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資向選民要求投票支持，其犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知劉姓市議員候選人、競選辦公室許姓主任、競選辦公室林姓副主任、競選辦公室賴姓助理分別以10萬元、10萬元、3萬元、3萬元交保。

劉姓市議員候選人今天下午舉行記者會，澄清自己僅是媒合慈善會發放里內物資，檢方烏龍辦案，強灌賄選不實之罪。

劉姓候選人表示，金峯愛心慈會在各地捐贈物資幫助弱勢多年，他因與慈善會理事長是多年好友，理事長希望幫助左楠區有需要的民眾，但他雖因選舉勤跑基層，但無法得知真正需要幫助的民眾，所以請服務處林副主任致電左楠區里長等，詢問是否里內民眾有此需求，若里長有提出里內需幫助，他們就會協助媒合通知慈善會，純粹是媒合，何來賄選之嫌。

劉姓候選人指出，里內物資發放當天，慈善會會將物資載到發放現場，他當天也會受邀出席，團隊會一同到場協助，物資發放對象他們既沒有名冊，也沒向里長等人拿過任何名冊，和里長也是當天才認識。

劉姓候選人說，他從去年至今持續協助媒合做愛心，也跨及別區孤兒院等，且金峯愛心慈善會每次捐贈活動皆是70份，慈善會捐贈物資、物品，他們皆無碰觸，資金也不是他們提供，何來栽贓泡麵、罐頭等物是由他們捐贈。

劉姓候選人強調，市調處昨天大動作搜索他住家及競選總部，傳喚達16人，但調查理由竟全是依照他PO至左楠新選擇他的粉絲專頁的愛心慈善捐贈弱勢照片，且這些愛心捐贈活動都是在今年3月至7月，最後一次是7月份，都是在他登記參選市議員之前，檢調竟強灌他們賄選罪名，他希望自己是最後一個被打壓的無黨參選人，也盼司法還他清白。

劉姓候選人委任律師涂榮廷表示，檢調在抽號碼日前夕逮人，很遺憾他們認定劉姓候選人涉及賄選，但是從頭到尾，劉只是媒合角色，竟沒有競選手段，也沒有意圖干涉選民選舉意向，何來賄選？

金峯愛心慈善會許姓理事長指出，他莫名其妙被檢調搜索，未來是不是所有捐款人都要被帶回做筆錄，往後若有民代找他做善事，恐怕也要擔心被懷疑涉賄選，那善事誰還願意做。