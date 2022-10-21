東元（1504）布局能源工程，過去以離岸風電陸上變電站統包工程為主，21日與國際知名跨國工程集團ABB簽署合作意向書，雙方將攜手開發台灣離岸風電海上變電站的合作商機。東元指出，在離岸風電第三階段2026～2035年間將積極爭取近百億的海上變電站相關工程商機。

東元電機智慧能源事業群總經理張松鑌表示，東元自2019年起，已累積約2GW離岸風電陸上變電站統包工程實績，市占率達35％，憑藉著離岸風電開發商對東元的信任、國際大廠合作夥伴的支持，東元今年將正式「出海」，爭取海上變電站工程與商機。

ABB為擁有130年歷史的跨國工程集團，未來雙方合作，引進ABB在離岸風電海上變電站的國際市場成功經驗，同時發揮東元在過去三年所累積的陸域變電站工程實績優勢，雙方將組成合作團隊，為開發商提供海上變電站相關設備與工程解決方案，實踐台灣離岸風電產業國產化的目標。

張松鑌指出，未來東元不僅可以提供GIS開關設備、備用發電機，更將與ABB合作，提供離岸風電開發商海上與陸上的「預裝式電器間」解決方案，與ABB合作的「預裝式電器間」解決方案，也將擴展到IDC應用，透過儲能系統和能源管理系統，讓用電效率最佳化。

東元電機在離岸風電第三階段（2026～2035年）將積極爭取近百億的海上變電站相關工程商機，可望成為台灣重電設備廠商的先例。東元指出，此次與ABB在海上變電站預裝式電器間工程合作，展現東元落實國產化的決心。

ABB能源產業部門亞洲區資深副總Anders Maltesen表示，雙方合作促進海上風力發電場的可再生能源的生產和傳輸，未來ABB將以其在電氣、監控和數據採集、自動化和電信設備的設計和供應的專業知識做出貢獻。