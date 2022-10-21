「2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON『CENTER OF GRAVITY』 IN TAIPEI」粉絲見面會票價圖。（D-SHOW提供）

韓國男團「CRAVITY」由世琳、ALLEN、廷謨、宇璸、元進、慜熙、邢準、泰榮、性玟組，在2020年出道後，經過2年時間，終於可以展開巡演活動，與世界各地等待已久的粉絲們見面。台灣場將於11月27日在台北國際會議中心（TICC）舉行，此次的演出是以FAN-CON的形式舉行，以演唱部分為主，歌曲數量遠超一般粉絲見面會，絕對讓台灣LUVITY（官方粉絲名）開心。

「CRAVITY」作為「MONSTA X」的師弟男團，一出道便奪得多個新人獎項，團名擁有結合「創意」（Creativity） 和「重力」（Gravity） 的特別意思。同時也是 「重力中心」（Center of Gravity）的縮寫，代表組合成員聚集一起形成完美平衡。每位成員也是多才多藝，ALLEN和泰榮擔任《After School Club》固定MC，慜熙則擔任韓國音樂節目《THE SHOW》的固定MC。他們在上月底發行第4張迷你專輯《NEW WAVE》，主打歌〈PARTY ROCK〉也順利奪得《THE SHOW》一位。

「2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON『CENTER OF GRAVITY』 IN TAIPEI」將於11月27日晚間6點在台北國際會議中心（TICC）登場，票價分為4280、3280、2080，將於下周六（29日）下午1點19分在ticket plus 售票＋開賣，主辦單位也預告CRAVITY將為台灣帶來豐富的獨家福利，更多相關資訊請洽D-SHOW官方臉書和IG查詢。