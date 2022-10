「2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON『CENTER OF GRAVITY』 IN TAIPEI」粉絲見面會票價圖。(D-SHOW提供)

韓國男團「CRAVITY」由世琳、ALLEN、廷謨、宇璸、元進、慜熙、邢準、泰榮、性玟組,在2020年出道後,經過2年時間,終於可以展開巡演活動,與世界各地等待已久的粉絲們見面。台灣場將於11月27日在台北國際會議中心(TICC)舉行,此次的演出是以FAN-CON的形式舉行,以演唱部分為主,歌曲數量遠超一般粉絲見面會,絕對讓台灣LUVITY(官方粉絲名)開心。

「CRAVITY」作為「MONSTA X」的師弟男團,一出道便奪得多個新人獎項,團名擁有結合「創意」(Creativity) 和「重力」(Gravity) 的特別意思。同時也是 「重力中心」(Center of Gravity)的縮寫,代表組合成員聚集一起形成完美平衡。每位成員也是多才多藝,ALLEN和泰榮擔任《After School Club》固定MC,慜熙則擔任韓國音樂節目《THE SHOW》的固定MC。他們在上月底發行第4張迷你專輯《NEW WAVE》,主打歌〈PARTY ROCK〉也順利奪得《THE SHOW》一位。

「2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON『CENTER OF GRAVITY』 IN TAIPEI」將於11月27日晚間6點在台北國際會議中心(TICC)登場,票價分為4280、3280、2080,將於下周六(29日)下午1點19分在ticket plus 售票+開賣,主辦單位也預告CRAVITY將為台灣帶來豐富的獨家福利,更多相關資訊請洽D-SHOW官方臉書和IG查詢。