2022九合一大選21日號次抽籤，高雄市左楠地區議員選戰多達20位候選人，力拼9席議員資格，可說是高雄競爭最激烈的選區。民進黨高市議員候選人黃偵琳抽到17號，現場喊出「左楠建設17拼，議員選乎黃偵琳」，更誓言當選後要跟高雄市長陳其邁「17」拚。

黃偵琳表示，左楠是最多議員候選人的選區，共有20位候選人競爭，每個號碼都要想出口號，昨晚跟團隊想破頭，非常開心抽到17號，諧音剛好是「一起」，代表未來要跟陳其邁「一起」拼並跟左楠民眾站在「一起」。

黃偵琳指出，民進黨需要在議會拚過半，才能讓陳其邁未來4年繼續拚市政，帶領高雄起飛。在陳其邁這2年努力下，高雄往高科技產業轉型，未來4年是左楠地區升級轉型的關鍵時刻，若她成功進入議會，未來最重要的工作，就是監督市府，並協助台積電順利設廠並投入量產。

黃偵琳說，過去的左楠有中油的煙囪、有加工區，現在則有台積電跟日月光等世界第1名的高科技廠商，這是左營、楠梓的光榮。而產業升級，需要交通串聯，未來當選會協助推動新台17線南段工程、楠梓產業園區聯外道路開闢，還有捷運紫線的規畫。此外，左營舊部落景觀活化、蓮池潭觀光串聯，都是未來她要推動的建設。