儘管市場繼續押注聯準會為了抑制數十年來最嚴重的通膨，其鷹派立場將變得更加強硬，但已有部分投資大戶認為美國公債殖利率即將到頂。

隨著美國公債崩跌，輾壓了那些押注市場很快會反轉的投資者，同時打擊股市並推升美元，這句話在2022年已經是老生常談，三不五時就能聽到「美國公債殖利率即將到頂」的呼聲。

債市在最近這幾日加速下跌，因投資人擔心聯準會可能需要更加激進的升息以壓低消費者通膨，美國公債殖利率觸及了2008年全球金融危機以來的最高水準。

美東時間周四晚間，聯邦基金期貨押注聯準會基準利率將在明年5月升至5%到頂，較本月稍早前所預估的，到明年5月最終利率為4.4%高出許多。

不過，有一些投資者認為美國公債市場的拋售已經接近尾聲，他們認為，隨著通膨回落或經濟陷入衰退，明年聯準會將放緩升息步伐。

Nikko Asset Management首席全球策略師John Vail預期聯準會在未來兩個月共將升息150個基點，然後在明年上半年開始降息。他表示，1月之後的升息預期偏向鴿派，應該可以讓股市和債市大大的鬆一口氣。

其他人認為債息升高很快將開始吸引投資人投入美國公債。美國債券巨頭PIMCO常務董事兼全球經濟顧問Joachim Fels最近表示，市場已經押注未來將繼續升息，長期以來債息水準不曾這麼具吸引力。

美東時間周四晚間美國10年期指標公債殖利率來到4.23%，而2年期公債殖利為4.61%，與今年初的1.5%和0.7%相比，這樣的光景對投資人而言顯然更具吸引力。

DoubleLine Capital執行長、被喻為「新債王」的岡拉克（Jeffrey Gundlach）也是「債息即將到頂」的支持者，他周四在推特上表示，公債殖利率升勢出現枯竭的跡象，很可能在年底前到頂。

全球第二大資產管理公司先鋒領航（Vanguard）上個月表示，美國公債市場即將結束痛苦的崩跌。

聯準會今年以來已經升息300個基點。聯邦基金期貨交易員預期美國央行在11月會議第四次升息75個基點的可能性為95%，聯準會主席鮑爾對通膨和經濟的看法，被視為是影響債息走勢的下一個催化劑。

根據芝商所（CME Group）數據，期貨顯示交易員押注12月再次升息75個基點的機率為75%。