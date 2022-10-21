《綜藝玩很大》獲得最具人氣綜藝節目獎。（圖／陳俊吉攝）

第57屆電視金鐘獎今年首度分家，今(21日)晚間7時將舉行節目類的頒獎典禮，明晚則是戲劇類，今晚典禮由曾國城、「國師」唐綺陽聯手主持，紅毯主持人則是薛紀綱搭上焦凡凡，今年金鐘獎依舊競爭激烈，最大的看點是綜藝節目主持人獎就由舊情人小S、黃子佼廝殺對決，更加上吳宗憲、LULU（黃路梓茵）、及胡瓜、曾國城等人，誰能勝出令人期待。

今年金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦，節目類的看點除了以往的獎項外，更增加網路票選活動，讓觀眾親自選出「最具人氣戲劇節目獎」，截至上月底票選前三名分別是《飢餓遊戲》、《綜藝玩很大》和《全明星運動會》，由於三個節目都差距極小，主持人們也都在網上持續幫忙拉票，更讓外界好奇最後獎落誰家。

今年金鐘獎綜藝節目主持人獎競爭激烈。（圖／中時資料照片）

今年金鐘獎共有140家業者、1976件作品參賽，共同角逐48個獎項，其中節目類21項獎項、戲劇27項獎項，更有傳言「國民姐夫檔」具俊曄、AKIRA將罕見合體現身，紅毯女星爭奇鬥艷，誰能獲得第一美也是一大看點。收看平台在電視頻道方面請鎖定三立都會台、公視、三立MOD戲劇台，網路方面則有金鐘官方Youtube、金鐘57官網、金鐘官方FB，影音平台直播有Vidol影音平台，廣播頻道則是好事989電台，而《中時新聞網》也會在此公布第一手得獎名單，敬請鎖定。

【金鐘57節目類得獎名單】

● 最具人氣綜藝節目獎：《綜藝玩很大》

● 綜藝節目獎：

● 綜藝節目主持人獎：

● 益智及實境節目獎

● 益智及實境節目主持人獎：

● 節目創新獎：

● 生活風格節目獎：寶島神很大

● 生活風格節目主持人獎：柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大

● 自然科學紀實節目獎：下一步，AI。NEXT，愛

● 人文紀實節目獎：南島起源

● 自然科學及人文紀實節目主持人獎：Julian Davison、優席夫／南島起源

● 動畫節目獎：勇者動畫系列

● 兒童節目獎：下課花路米－壯遊闖天下

● 少年節目獎：

● 兒童少年節目主持人獎：

● 一般節目類導播獎：

● 一般節目類導演獎：楊孟嘉／公視紀實─下一站

● 一般節目類攝影獎：陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚

● 一般節目類剪輯獎：郭宗偉／南島起源

● 一般節目類燈光獎：張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代

● 一般節目類美術設計獎：呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代

● 一般節目類聲音設計獎：葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路-十九兩

● 特別貢獻獎：張宗榮先生、陳君天先生