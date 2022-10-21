新北市永和區15歲男童小龍（化名）、12歲男童小虎（化名）是親兄弟，他們2019年至去年間屢次遭父親猥褻，父親多次以檢查生殖器、包皮過長為由，撫摸兄弟全身，猥褻數十至數百次，雖然小龍曾大聲拒絕父親，仍逃不過父親狼爪，兄弟倆受不了向學校反映，全案才曝光，新北地檢署依妨害性自主、違反兒童及少年福利與權益保障法起訴該名父親。

起訴書指，該名狼父2019年起多次以檢查生殖器為由，以3至4天一次、每周1次或每周4至5次不等頻率，徒手撫摸小龍身體、生殖器或胸部等部位，猥褻次數高達114次，另外他也以包皮過長為由，每周撫摸小虎的生殖器，猥褻高達67次。

小龍偵訊時透露，父親最後一次撫摸他是在去年11月間，趁著他睡覺時候撫摸全身約5分鐘，雖然他曾大聲表示「不要摸了」，甚至以反摸方式抗拒，但父親仍照樣為之，他也曾5度目睹父親撫摸弟弟生殖器。

小虎指出，他從小學三年級以來，父親每周都會撫摸他的生殖器，每次5至10分鐘，他曾將父親的手推開，但仍無法阻止對方，他也曾多次目睹哥哥被撫摸。

狼父偵訊期間坦承有撫摸2個兒子的生殖器，但否認有性騷擾的意圖，而2兄弟的母親則拒絕出庭作證。

檢方認為，小龍、小虎證稱父親未經同意撫摸，且皆有抗拒表現，因此依妨害性自主、違反兒童及少年福利與權益保障法起訴該名父親。

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