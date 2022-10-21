新北市選舉委員會今日進行市長、議員候選人抽籤，民進黨新北市第八選區議員候選人彭一書今率領一群小小消防員前往登記，順利抽中1號。彭一書表示，今天帶著小孩們到現場，因爲他們都希望像爸爸一樣，成為保護大家的消防員，抽中1號也希望秉持為市民衝第一的精神，拼進議會，為土城、樹林、三峽、鶯歌的好友，提供更好、更全面的服務。

彭一書說，從小看著市議員彭成龍為民服務的身影，不解父親為何如此忙碌，直至自己投身為民服務的行列，他參與立委吳琪銘服務團隊後，開始陸續服務才發現民眾基於對團隊的信任感，才給予團隊服務的機會，他也秉持著為民服務的精神，加入土城義消清水分隊，擔任副小隊長，實際參與救災救火，了解消防員承擔極大的壓力，一步一腳印協助民眾脫困。

彭一書說，他決定參選新北市議員後，希望秉持著義消精神，為市民衝第一，服務更多市民，也謝謝行政院長蘇貞昌，立委吳琪銘、蘇巧慧的肯定，他也將規畫八大面向的政見，從顧好教育、幫助青年、照護長者到打破交通瓶頸，透過20年深耕地方的經驗，為民喉舌。