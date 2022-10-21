櫃買中心創櫃板再添生力軍，峰安車業公司（7629）將於10月31日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別其他業。

由推薦單位經濟部加工出口區管理處出具創新創意意見書，峰安車業公司主要業務為車用渦輪增壓器製造，為客戶提供OEM、ODM與OBM服務，產品包括渦輪增壓器轉子、葉輪、浮動軸承、止推軸承、中座、機芯、修理包、渦輪增壓器等。

峰安車業秉持著產品開發經驗及垂直整合能力，107年公司推出自有品牌Amaker與JP Turbo，鎖定改裝車市場客戶，提供客製化渦輪增壓器及零組件；109年公司創立渦輪保養維修品牌Go MARS，運用自行研發之檢測設備，提供客戶定期渦輪保養與維修服務。

峰安車業將自10月24日起揭示其籌資資訊，10月31日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw/）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。