為延續台英雙邊職業安全衛生合作，勞動部職安署邀請英國安全衛生執行署（Health and Safety Executive, HSE）執行長Sarah Albon率代表團訪台，並於20日共同舉辦第3屆台英職業安全衛生高峰論壇，相互分享職場安全衛生政策、促進策略及作法，深化台英安全夥伴關係，同時於會後安排英方出席論壇人員會同英國在台辦事處鄧元翰代表拜會部長，洽談雙方合作模式及分享國際職安衛發展趨勢。

本次高峰論壇由勞動部職安署署長鄒子廉與英國安全衛生執行署（HSE）執行長Sarah Albon共同主持，並邀集英國在台辦事處、經濟部、台灣電力股份有限公司、離岸風力發電產業廠商代表、英國在台公司代表、英商組成之英國再生能源在台促進會等單位與會交流，會中雙方分享主題包含離岸風電安全衛生監管策略、海上施工安全、英國事故調查、原因分析與預防對策擬定之作法、如何落實營造設計與管理規範等安全衛生政策與經驗，有助於我國借鏡英國實務作法及經驗，也使來台投資之英商及各國離岸風電承攬商瞭解我國職業安全衛生的策略及要求，共同努力提升產業安全效能及競爭力。

職安署署長鄒子廉表示，英國HSE為全世界第1個設置之官方職業安全衛生專責機構，具有成熟政策、豐富經驗、專業技術能力，為各國學習標竿。台英雙方前於2019年簽署合作備忘錄、2020年簽署合作確認書確立實質合作關係，且自2020年起，每年舉辦台英職業安全衛生高峰論壇，這次係第3屆的高峰論壇，深具重要意義，因為2020年及2021年受到COVID-19疫情及出入境管制的影響，導致僅能透過線上視訊進行交流。

鄒子廉指出，這次高峰論壇與過去完全不同，感謝英國HSE執行長親自率代表團來訪，使台英雙方有更深入的認識，更有利於未來合作事項的規劃及展開，藉由借鏡英國發展經驗，促使台灣提升職安衛管理水準，創造產業發展與勞工安全健康雙贏。